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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Российские боевые корабли зашли в китайский порт Циндао

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Циндао Китайской народной республики, сообщили российские военные в понедельник.

"Это первый заход российских кораблей в Китай после снятия действовавших ограничений между Россией и Китаем во время пандемии коронавируса", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

По её данным, "отряд российских кораблей зашел в китайский порт Циндао после завершения третьего по счёту совместного патрулирования акватории Тихого океана экипажами кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая - ИФ)".

Российских моряков первым встретил временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев.

После швартовки кораблей на причале состоялась встреча командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Валерия Казакова с командующим ВМС Северного объединенного командования НОАК вице-адмиралом Ван Дачжун, отмечает флот.

"Отряд кораблей ТОФ пробудет в Циндао до 24 августа. В рамках делового захода будут проведены совместные культурные и спортивные мероприятия с участием моряков обеих стран. В рамках культурной программы для российских моряков запланированы экскурсии по достопримечательностям Циндао", - сказано в сообщении.

КНР Китай Циндао РФ
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