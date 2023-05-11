Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

Миссия МАГАТЭ пройдет на Белоярской АЭС в ноябре

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ проведут миссию OSART (миссия по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности) на Белоярской АЭС (БАЭС, Свердловская область) в ноябре, станция завершает подготовительные мероприятия. Об этом сообщается в корпоративной газете предприятия "Быстрый нейтрон".

Уточняется, что АЭС готовится к миссии с 2018 года. В настоящее время из 111 запланированных мероприятий выполнено 81. Они включали в себя наведение эксплуатационного порядка, корректировку действующих процедур с учетом требований МАГАТЭ, подготовку и обучение персонала.

"Подготовка к миссии OSART переходит в завершающую стадию - штаб проводит повторные самооценки на соответствие действующих у нас процедур требованиям МАГАТЭ, разрабатывает предварительный пакет информации, актуализирует презентации", - говорится в издании.

Цель миссии – оценить, насколько ситуация на БАЭС отвечает нормам безопасности МАГАТЭ. Всего будут рассмотрены девять областей: эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, управление авариями, радиационную защиту и другие.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

МАГАТЭ БАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Петербурге вернул составителям протокол по делу Театра Европы

Бастрыкин отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами в крупных городах

Число регионов РФ с запретом на полеты дронов за две недели выросло до 54

В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ

В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ
Покушение на Захара Прилепина

Из тайника в Подмосковье изъяли мины в ходе следствия по делу о теракте против Прилепина

В Минфине ждут до конца мая новый текст законопроекта о НДФЛ для релоцировавшихся

Путину сообщили о планах "СИБУРа" вложить до $3 млрд в производство полипропилена

Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов

Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов

Бастрыкин предложил странам Востока создать альтернативу МУС и ЕСПЧ

Бастрыкин предложил странам Востока создать альтернативу МУС и ЕСПЧ

Red Wings запросила допуск ко всем доступным частотам Москва-Тбилиси

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });