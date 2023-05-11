Миссия МАГАТЭ пройдет на Белоярской АЭС в ноябре

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ проведут миссию OSART (миссия по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности) на Белоярской АЭС (БАЭС, Свердловская область) в ноябре, станция завершает подготовительные мероприятия. Об этом сообщается в корпоративной газете предприятия "Быстрый нейтрон".

Уточняется, что АЭС готовится к миссии с 2018 года. В настоящее время из 111 запланированных мероприятий выполнено 81. Они включали в себя наведение эксплуатационного порядка, корректировку действующих процедур с учетом требований МАГАТЭ, подготовку и обучение персонала.

"Подготовка к миссии OSART переходит в завершающую стадию - штаб проводит повторные самооценки на соответствие действующих у нас процедур требованиям МАГАТЭ, разрабатывает предварительный пакет информации, актуализирует презентации", - говорится в издании.

Цель миссии – оценить, насколько ситуация на БАЭС отвечает нормам безопасности МАГАТЭ. Всего будут рассмотрены девять областей: эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, управление авариями, радиационную защиту и другие.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).