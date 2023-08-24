Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Производство нефтепродуктов полностью обеспечивает существующий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, заявило Минэнерго.

"Уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтебаз на местах по рекомендациям Минэнерго и ФАС. Выпуск автомобильного бензина (117,4 тысячи т/сутки) соответствует среднему уровню августа 2021-2022 годов. Производство дизтоплива (232 тысячи т/сутки) почти на 10% выше уровня августа предыдущих лет", - отмечается в сообщении.

Ведомство также подчеркивает, что продолжает работу Штаб Минэнерго, задача которого исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО "РЖД", АО "СПбМТСБ", автоперевозчиков и независимых участников рынка.

"На особый контроль Штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. На основе постоянного мониторинга производственных и потребительских потребностей участников Штаб работает над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников", - отмечается в сообщении.

Ранее источники на топливном и аграрном рынках сообщали "Интерфаксу", что аграрии, которые сейчас убирают урожай и готовят поля под будущий сев, сталкиваются с резким ростом цен на дизельное топливо. Также отмечалось, что есть проблемы со своевременной поставкой ОАО "РЖД" вагонов с нефтепродуктами в адреса конечных филиалов топливопоставляющих компаний.

Минсельхоз в начале августа сообщал, что получил от ряда регионов обращения, в которых говорилось о росте цен на горюче-смазочные материалы для АПК. Эти обращения были рассмотрены на специальном совещании.

Минэнерго на этой неделе заявило, что рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах. Ведомство признает, что есть "некоторые сложности с ритмичностью поставок", которые возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон. Однако, в РЖД подчеркивали, что поставки топлива по железной дороге в южные регионы не зависят от роста объёмов пассажирских перевозок. Там также заявляли, что держат на особом контроле транспортировку топлива в регионы.

Как сообщалось, биржевые цены на топливо длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - даже кратно больше потребления. На бирже сформировался дисбаланс спроса и предложения.

В перечне причин - высокий спрос на топливо в сезон отпусков, разгар сельскохозяйственных работ, ремонты НПЗ. Кроме того, сформировался высокий экспортный паритет: продажи нефтепродуктов за границу гораздо выгоднее поставок на внутренний рынок, отчего растет как официальный, так и "серый" экспорт. Также с сентября вступает в силу изменение законодательства, согласно которому выплаты из бюджета по топливному демпферу в адрес нефтяников будут сокращены в два раза.