Росстат отметил рост производства нефтепродуктов в июле на 5,7% к июню

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В России в июле производство кокса и нефтепродуктов выросло на 5,7% к июню и на 1,3% по сравнению июлем 2022 года, говорится в материалах Росстата.

За семь месяцев 2023 года производство кокса и нефтепродуктов выросло на 4,9% в годовом исчислении.

Выпуск автомобильного бензина в прошлом месяце составил 3,8 млн т, что на 3,2% больше, чем в июне, но на 1% меньше, чем в июле 2022 года. По итогам семи месяцев 2023 года производство бензина выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 3,7%, до 25,6 млн т.

Производство дизельного топлива составило 7,9 млн т, что на 6,8% больше, чем в июне, и на 3,7% больше, чем в июле 2022-го. В январе-июле выпуск дизтоплива составил 51,9 млн т, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2,2 млн т. Это на 2,1% больше, чем в июне, и на 5,6%, чем в июле 2022 года. За январь-июль 2023 года произведено 15 млн т кокса и полукокса из каменного угля, что всего на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск сжиженных пропана и бутана в июле составил 1,4 млн т, что на 3,6% меньше, чем в июне, но на 4,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам семи месяцев производство сжиженного пропана и бутана выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 11,3%, до 10,3 млн т.

Производство топочного мазута в прошлом месяце составило 3,3 млн т, что на 14,5% больше, чем в июне, но на 2,2% меньше, чем в июле 2022-го. Его выпуск за семь месяцев 2023 года составил 24 млн т, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

По итогам 2022 года производство нефтепродуктов в России сократилось на 0,4% относительно 2021 года; объем поступившей на переработку нефти снизился на 3,5% - до 276 млн т. В прошлом году НПЗ произвели 42,3 млн т автомобильного бензина, что на 3,6% больше, чем в 2021 году, и 84,7 млн т дизельного топлива, что на 5,4% выше показателя предыдущего года.