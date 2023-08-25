Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на 95-й бензин установили новый рекорд, впервые в истории перешагнув 72 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость Аи-95 на бирже обновляла рекорды со среды, итоговый рост за неделю составил 2,5%, до 72,018 тыс. руб./т.

Биржевая цена Аи-92 с понедельника выросла на 2,2%, до 63,534 тыс. руб./т, что менее чем на тысячу ниже рекордного максимума, установленного в конце июля, - 64,333 тыс. руб./т.

Стоимость дизельного топлива на бирже на уходящей неделе продемонстрировала боковую динамику, увеличившись всего на 0,15%, до 66,786 тыс. руб./т. Непрерывный рост цен на ДТ продолжался на протяжении трех предшествующих уходящей недель, что привело к историческому рекорду в 68,005 тыс. руб./т.

Все данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России.

На фоне роста биржевых цен в Минэнерго РФ в очередной раз подчеркнули, что производство нефтепродуктов полностью обеспечивает существующий спрос на топливо, в том числе за счет переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок.

"Уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтебаз на местах по рекомендациям Минэнерго и ФАС. Выпуск автомобильного бензина (117,4 тыс. т/сутки) соответствует среднему уровню августа 2021-2022 гг. Производство дизтоплива (232 тыс. т/сутки) почти на 10% выше уровня августа предыдущих лет", - сообщили в ведомстве накануне.

СПбМТСБ на уходящей неделе также начала использовать на торгах нефтепродуктами механизм "аукциона открытия". Как пояснил ранее "Интерфаксу" представитель биржи, аукцион открытия является нововведением, хотя этот механизм разрабатывался в течение последних двух лет.

"Аукцион открытия - это разновидность дискретного аукциона. Цена аукциона открытия формируется специальным алгоритмом на основе поступивших заявок - агрегированного спроса и агрегированного предложения. Отличие аукциона открытия от двойного встречного аукциона, который проводится в ходе основной сессии, заключается в следующем: он более короткий, действует в течение 15 минут перед началом основных торгов", - отметили на бирже.

Кроме того, с 24 августа СПбМТСБ изменила границы колебания цен на нефтепродукты на большинстве базисов. Теперь заявка не регистрируется на торгах при отклонении предложенной цены от рыночной более чем на 1% в сторону увеличения и более чем на 20% в сторону уменьшения.

Биржевые цены на топливо длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизельного топлива - даже кратно больше потребления. На бирже сформировался дисбаланс спроса и предложения.

В перечне причин - высокий спрос на топливо в сезон отпусков, разгар сельскохозяйственных работ, ремонты НПЗ. Кроме того, сформировался высокий экспортный паритет: продажи нефтепродуктов за границу гораздо выгоднее поставок на внутренний рынок, отчего растет как официальный, так и "серый" экспорт. Также с сентября вступает в силу изменение законодательства, согласно которому выплаты из бюджета по топливному демпферу в адрес нефтяников будут сокращены в два раза.