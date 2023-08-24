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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

После взрыва в Махачкале в больницах остаются 43 пострадавших

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В больницах на лечение остаются 43 пострадавших в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

В клиниках Дагестана остаются 27 пострадавших, в том числе восемь детей.

"Специализированная медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, имеются все необходимые запасы медикаментов, перевязочные материалы", - говорится в сообщении.

16 человек, получивших наиболее тяжелые травмы, перевезли в федеральные и московские клиники в ночь на 16 августа. Среди них еще трое детей.

Всего из больниц уже выписано 24 человека, в том числе шестеро детей.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы начался пожар в автосервисе, огонь перебросился на соседнюю территорию, где хранилась селитра, и произошел взрыв. Затем взорвалась ближайшая АЗС. В результате погибли 35 человек, 84 пострадали. Опознание погибших продолжается.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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Дагестан Минздрав Махачкала
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