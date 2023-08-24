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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Россельхознадзор усилил радиологический контроль за ввозом рыбы из Японии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов, сообщает служба.

"В случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров", - говорится в пресс-релизе.

При этом в документе отмечается, что поставки рыбной продукции из Японии в Россию незначительные.

Россельхознадзор также заявил, что разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС "Фукусима-1" в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции.

Как сообщало Росрыболовство, российские суда не ведут промысел в районе сброса воды. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проведет комплексные мониторинговые исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1".

По данным Росрыболовства, за последние три года импорт рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93%. Так, в 2020 году было ввезено 2,9 тыс. тонн продукции, в 2021 году - 1,4 тыс. тонн. По итогам 2022 года он составил всего 192 тонны, за январь-июль 2023 года - 112 тонн.

Япония в четверг начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1".

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

РФ с 6 апреля 2011 года вводила запрет на поставки рыбы, рыбной и морской продукции из Японии. Он касался 242 предприятий, расположенных в 8 префектурах. Снятие запрета началось в 2015 году, полностью ограничения перестали действовать в 2018 году.

Россельхознадзор Япония Фукусима-1
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