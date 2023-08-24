Роспотребнадзор не допустил попадание в Россию загрязненной рыбы из Японии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с 8 июля 2023 года ведет усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии и не допускает попадания загрязненной продукции в Россию, сообщили в ведомстве.

"В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года с целью недопущения в оборот на территорию РФ всей продукции рыбного промысла из Японии введен усиленный санитарный контроль. Загрязненной продукции на территорию РФ не допущено", - говорится в пресс-релизе.

Территориальные органы Роспотребнадзора проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе.

"На сегодняшний день проведено исследование более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено", - заявили в ведомстве.

Сейчас поставка всей пищевой продукции в Россию из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающим соответствие установленных нормативам в рамках действующего законодательства.

Таможенная служба Китая 24 августа приостановила импорт всей рыбной продукции из Японии в связи с началом сброса в Тихий океан воды, которой охлаждали реакторы аварийной АЭС "Фукусима-1".

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и экспортеров проинформировала, что российские рыбаки не ведут промысел в районах сброса воды с этой АЭС.