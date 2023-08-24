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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Китай прекратил импорт морепродуктов из Японии после сброса воды с АЭС в океан

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Таможенное управление Китая объявило о приостановке импорта всех морепродуктов из Японии после новости о начале сброса в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Цель этого решения - "защитить здоровье китайских потребителей", пишет издание Nikkei.

До этого в Китае действовал запрет на закупки морепродуктов в 10 префектурах Японии.

Правительство Японии с 24 августа инициировало сброс воды с АЭС в Тихий океан, несмотря на протесты рыболовов и соседних стран, в том числе Китая.

МИД КНР уже осудил это решение.

В Пекине отметили, что сброс воды начат, несмотря на "серьезные сомнения и возражения международного сообщества", и назвали это решение "крайне эгоистичным и безответственным актом", который игнорирует интересы международной общественности.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года в результате цунами. В апреле 2021 года правительство Японии объявило о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки.

Тихий океан Фукусима-1 Япония Китай
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