ПВО сбила украинскую ракету над Крымом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Украинская ракета сбита над территорией Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал Аксенов в телеграм-канале.

"Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течении часа", - написал советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Он попросил крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также не выкладывать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.