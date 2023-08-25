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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минобороны заявило о попытке атаки 42 беспилотников ВСУ на РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина пыталась в ночь на пятницу атаковать территорию России 42 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", - уточнили в ведомстве.

Минобороны РФ Крым ВСУ
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