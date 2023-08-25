Аэропорты Москвы работают штатно после ночных ограничений

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Московские аэропорты "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно после ограничений, введенных в ночь на пятницу, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Московского авиаузла и "Жуковский" по состоянию на 08:00 работают штатно", - сказала представитель ведомства журналистам.

"Внуково" в целях безопасности ограничивало прием и выпуск самолетов с 1:01 до 1:32, уточнили в пресс-службе аэропорта. Часть рейсов в этот период была перенаправлена в другие аэропорты.

В "Домодедово" ограничения действовали с 1:01 до 1:30, отметил представитель аэропорта.

По данным Минобороны РФ, Украина в ночь на пятницу пыталась атаковать территорию России 42 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. В результате огневого воздействия над территорией Крыма девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.