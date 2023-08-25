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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Windfall tax для группы Сбербанка составит до 3 млрд рублей

Налог на сверхприбыль будет выплачен до 30 ноября

Windfall tax для группы Сбербанка составит до 3 млрд рублей
Внесение наличных в банкомат Сбербанка
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группа Сбербанка заплатит до 3 млрд рублей в федеральный бюджет РФ в рамках windfall tax, деньги будут перечислены до декабря, что позволяет рассчитывать платеж по ставке 5%, а не 10%.

"Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд рублей. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года", - сообщили журналистам в пресс-службе Сбербанка.

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