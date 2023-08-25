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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Один из пострадавших при обстреле курской деревни умер в больнице

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт, что мужчина, получивший ранения при обстреле Елизаветовки в пятницу днем, скончался.

"К сожалению, мужчина попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, скончался. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали всё возможное, но спасти его не удалось", - написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что семье погибшего будет оказана помощь.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Пострадали двое мирных жителей.

"Жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Роман Старовойт Курская область
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