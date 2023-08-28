Решение о похоронах погибших в авиакатастрофе под Тверью пока не принято

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Решение о похоронах погибших в результате авиакатастрофы 23 августа в Тверской области, в том числе Евгения Пригожина, пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу вам сказать. Наверняка, как только будет принято решение, оно будет обнародовано", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что решения о похоронах всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности участия президента России в похоронах погибших в авиакатастрофе, в том числе Пригожина, Песков сказал: "Пока мы не знаем, когда, какие, каким образом (пройдут похороны), поэтому ответа на этот вопрос сейчас быть не может".

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что личности десяти погибших в результате авиакатастрофы 23 августа в Тверской области установлены. "В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам, личности всех десяти погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - сообщило ведомство.

Росавиация сообщала, что среди пассажиров самолета были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Крушение самолета под Тверью

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, 23 августа частный самолет Embraer Legacy, который совершал рейс Москва - Санкт-Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Десять человек, которые были на борту, погибли. Среди них были сотрудники компании "Вагнер".

Росавиация сообщала, что, по данным авиакомпании, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Экипаж бизнес-джета состоял из трех человек: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета под Тверью, на борту которого находился Пригожин, пообещал тщательное расследование этой трагедии.