В Кремле отметили, что Путин осенью планирует зарубежные поездки

Президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Осенью у президента РФ Владимира Путина запланированы международные поездки, о которых Кремль своевременно сообщит, а встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, встреча (с Эрдоганом-ИФ) состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам.

При этом он не стал комментировать информацию о возможном приезде Эрдогана в Россию. "Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли в графике президента международные поездки с учетом решения Международного уголовного суда об аресте главы государства, Песков сказал: "Планируются (поездки-ИФ). Осенью планируются. Мы будем тоже в соответствующие сроки об этом вас информировать".

Заранее, заметил он, по понятным причинам, эта информация не анонсируется.