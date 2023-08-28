Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Эрдоган может 8 сентября посетить РФ для встречи с Путиным

Эрдоган может 8 сентября посетить РФ для встречи с Путиным
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может 8 сентября отправиться в Россию для обсуждения с главой российского государства Владимиром Путиным будущего черноморской зерновой инициативы, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

"Ожидается, что Эрдоган встретится с Путиным в России на следующей неделе для обсуждения возрождения черноморской зерновой сделки. (...) По данным источников, он может отправиться в Россию 8 сентября", - информирует агентство.

По словам собеседников агентства, президент Турции планирует совершить визит в РФ до саммита G20 в Дели, который пройдет 9-10 сентября.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Путина запланированы международные поездки, о которых Кремль своевременно сообщит, а встреча с Эрдоганом пройдет в ближайшее время.

"Действительно, встреча (с Эрдоганом - ИФ) состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам.

При этом он не стал комментировать информацию о возможном приезде Эрдогана в Россию.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Партия Эрдогана подтвердила его визит в Россию на следующей неделе

Путин и Моди обсудили итоги саммита БРИКС в ЮАР

В Швеции подданному королевства предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

Международный аэропорт Алеппо выведен из строя

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 августа

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Что произошло за день: воскресенье, 27 августа

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });