Эрдоган может 8 сентября посетить РФ для встречи с Путиным

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может 8 сентября отправиться в Россию для обсуждения с главой российского государства Владимиром Путиным будущего черноморской зерновой инициативы, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

"Ожидается, что Эрдоган встретится с Путиным в России на следующей неделе для обсуждения возрождения черноморской зерновой сделки. (...) По данным источников, он может отправиться в Россию 8 сентября", - информирует агентство.

По словам собеседников агентства, президент Турции планирует совершить визит в РФ до саммита G20 в Дели, который пройдет 9-10 сентября.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Путина запланированы международные поездки, о которых Кремль своевременно сообщит, а встреча с Эрдоганом пройдет в ближайшее время.

"Действительно, встреча (с Эрдоганом - ИФ) состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам.

При этом он не стал комментировать информацию о возможном приезде Эрдогана в Россию.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.