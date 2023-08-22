Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Эрдоган может посетить Россию для обсуждения "зерновой сделки"

Эрдоган может посетить Россию для обсуждения "зерновой сделки"
Фото: Murat Kula/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить РФ для обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным продления черноморской зерновой инициативы, сообщает во вторник телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

По данным телеканала, "предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для сделки". Предполагаемые даты поездки он не называет.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения. МИД РФ также объявил о прекращении действия "зерновой сделки" с 18 июля.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

Brent торгуется у $84,3 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 22 августа

Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

Суд согласился оставить Трампа на свободе под залог в $200 тысяч

КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

Что произошло за день: понедельник, 21 августа

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });