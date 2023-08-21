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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Эрдоган не исключил встречу с Путиным в сентябре

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре для обсуждения черноморской "зерновой сделки", сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Турецкий президент Эрдоган сказал, что может увидеться с Путиным лицом к лицу для обсуждения черноморской "зерновой сделки", если у лидеров появится на это время в загруженном сентябре", - сообщает агентство.

Президент отметил, что глава турецкого МИД Хакан Фидан в скором времени может посетить Россию для переговоров.

Также Эрдоган заявил о возможности мирных переговоров между РФ и Украиной, если лидеры двух стран согласятся на посредничество Турции

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин
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