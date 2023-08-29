Российские военные перехватили украинский дрон в районе Черного моря
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен российскими военными над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в российском военном ведомстве.
"Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря", - сказали в Минобороны РФ.