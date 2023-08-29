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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Российские военные перехватили украинский дрон в районе Черного моря

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен российскими военными над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в российском военном ведомстве.

"Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Черное море Украина
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