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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-30 поднимался для сопровождения дрона-разведчика США MQ9A Reaper над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"27 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающиеся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель", - говорится в сообщении.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", - заявили военные.

Отмечается, что при приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от государственной границы России. Cу-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы не допущено.

США Су-30 Черное море MQ-9A Reaper Минобороны
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