Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минобороны РФ подняло в воздух истребители из-за БПЛА в акватории Черного Моря

Беспилотники, осуществлявшие разведку в районе Крыма, покинули его

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что подняли в воздух истребители из-за двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar" в акватории Черного моря.

"22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

"С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО", - заявили в ведомстве.

По данным министерства, в результате предпринятых действий беспилотники "изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки".

Минобороны РФ Черное море Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Тамбовом

Что произошло за день: вторник, 22 августа

В РФ 13 компаний смогут провести клинические исследования препаратов против гепатита С

В Воронежской области выявили второй очаг сибирской язвы

Городом-миллионником с самым дешевым в РФ жильем в августе стал Челябинск

Городом-миллионником с самым дешевым в РФ жильем в августе стал Челябинск

В Ливию по приглашению маршала Хафтара прибыла делегация российских военных

Игорю Стрелкову в "Лефортово" потребовалось лечение

Власти Брянской области сообщили об отражении атаки диверсантов

В парке "Зарядье" снова провели эвакуацию

Главу фирмы-организатора смертельной диггерской экскурсии в Москве задержали в Петербурге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });