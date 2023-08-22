Минобороны РФ подняло в воздух истребители из-за БПЛА в акватории Черного Моря

Беспилотники, осуществлявшие разведку в районе Крыма, покинули его

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что подняли в воздух истребители из-за двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar" в акватории Черного моря.

"22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

"С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО", - заявили в ведомстве.

По данным министерства, в результате предпринятых действий беспилотники "изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки".