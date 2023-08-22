Два украинских дрона были подавлены средствами РЭБ и упали в 40 км от Крыма

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские военные осуществили перехват двух украинских беспилотников, которые упали в Черное море в 40 км от Крыма, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в заявлении.

"Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее полуострова Крым", - сообщили в ведомстве.

По словам российских военных, это произошло в понедельник около 23:00 мск. "Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - сказано в сообщении Минобороны РФ.