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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Брянская область Украина
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