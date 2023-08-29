Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны РФ.