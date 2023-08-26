Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении украинского БПЛА силами ПВО
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщило об уничтожении беспилотника силами ПВО.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в телеграм-канале в субботу.
Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет.
Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.