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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ Брянская область
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