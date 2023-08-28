Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.