Кремль заявил, что присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусматривается

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о похоронах бизнесмена Евгения Пригожина, присутствие президента РФ Владимира Путина на них не предусмотрено, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем", - сказал Песков.

Он добавил, что "решение на этот счет принимают родные и близкие".

"Здесь мы не можем что-либо говорить без них", - заключил он.