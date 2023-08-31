Что случилось этой ночью: четверг, 31 августа

Назначение лидера Габона на переходный период, подбитые над Брянском БПЛА, противодействие поставкам оружия в Россию со стороны США

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период. Им стал генерал Брис Олигуи Нгема, являющийся главнокомандующим Республиканской гвардии Габона, а также двоюродным братом свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы.

- Два беспилотника самолетного типа сбили над Брянском. "Пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

- Белый дом заявил, что продолжит мешать попыткам поставлять оружие в Россию. Представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер добавила, что это касается всех стран, которые согласятся на поставки вооружения РФ для его применения на Украине.

- ПВО сбила украинскую ракету над Крымом. По информации советника главы республики Олега Крючкова, осколками снаряда была повреждена линия электропередачи.

- В 11 странах Европы зарегистрировали случаи заболевания сальмонеллезом. Всего было зафиксировано 134 заражения из-за употребления куриного мяса.