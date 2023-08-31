Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Что случилось этой ночью: четверг, 31 августа

Назначение лидера Габона на переходный период, подбитые над Брянском БПЛА, противодействие поставкам оружия в Россию со стороны США

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период. Им стал генерал Брис Олигуи Нгема, являющийся главнокомандующим Республиканской гвардии Габона, а также двоюродным братом свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы.

- Два беспилотника самолетного типа сбили над Брянском. "Пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

- Белый дом заявил, что продолжит мешать попыткам поставлять оружие в Россию. Представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер добавила, что это касается всех стран, которые согласятся на поставки вооружения РФ для его применения на Украине.

- ПВО сбила украинскую ракету над Крымом. По информации советника главы республики Олега Крючкова, осколками снаряда была повреждена линия электропередачи.

- В 11 странах Европы зарегистрировали случаи заболевания сальмонеллезом. Всего было зафиксировано 134 заражения из-за употребления куриного мяса.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Ирана призвал США вывести войска из Сирии

КНДР сымитировала уничтожение стратегических объектов Южной Кореи ракетами

КНДР сымитировала уничтожение стратегических объектов Южной Кореи ракетами

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Что произошло за день: среда, 30 августа

Пиво с изображением Карпина и Мостового выпустят в Испании

КНДР запустила баллистические ракеты

Лавров и Фидан обсудят 1 млн т зерна для Турции при финобеспечении Катара

Боррель предложил создать фонд для военной помощи Украине на 2024-2027 годы

Боррель предложил создать фонд для военной помощи Украине на 2024-2027 годы

Польша создала дополнительную оперативную группу на границе с Белоруссией

Жители столицы Габона вышли на улицы приветствовать путчистов

Жители столицы Габона вышли на улицы приветствовать путчистов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });