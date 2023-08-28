Два украинских беспилотника сбиты над Крымом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.

"Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым", - заявили в ведомстве.