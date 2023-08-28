Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Два украинских беспилотника сбиты над Крымом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.

"Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ Крым Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украинская крылатая ракета уничтожена над Черным морем у побережья Крыма

Пандемия коронавируса

Доля умерших от COVID-19 в России в 2022 году упала на 42%

Доля умерших от COVID-19 в России в 2022 году упала на 42%

Сбер предупредил о схеме мошенничества с использованием данных о родственниках

Сбер предупредил о схеме мошенничества с использованием данных о родственниках

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

Задержанный бывший сотрудник генконсульства США дал признательные показания

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью

Что произошло за день: воскресенье, 27 августа

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });