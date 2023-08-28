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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Украинская крылатая ракета уничтожена над Черным морем у побережья Крыма

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина пыталась атаковать Крым крылатой ракетой, ее сбили системы ПВО.

"Сегодня в районе 11.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Ранее военные сообщали о двух сбитых в понедельник беспилотниках ВСУ над территорией Крыма.

Минобороны РФ Крым Украина
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