Украинская крылатая ракета уничтожена над Черным морем у побережья Крыма

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина пыталась атаковать Крым крылатой ракетой, ее сбили системы ПВО.

"Сегодня в районе 11.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Ранее военные сообщали о двух сбитых в понедельник беспилотниках ВСУ над территорией Крыма.