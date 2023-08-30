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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Над Брянском ПВО сбили четвертый за сутки беспилотник

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об еще одном, четвертом с начала суток сбитом БПЛА над Брянском.

По его словам, его сбили ПВО Минобороны над Советским районом города. Никто не пострадал. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания, начался пожар.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду над Брянском ПВО сбили три БПЛА самолетного типа. Об этом сообщал Богомаз и Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянск Минобороны Брянская область
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