Над Брянском ПВО сбили четвертый за сутки беспилотник

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об еще одном, четвертом с начала суток сбитом БПЛА над Брянском.

По его словам, его сбили ПВО Минобороны над Советским районом города. Никто не пострадал. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания, начался пожар.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду над Брянском ПВО сбили три БПЛА самолетного типа. Об этом сообщал Богомаз и Минобороны России.