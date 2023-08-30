Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Стекла в здании СКР в Брянске выбиты при уничтожении беспилотника

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Здание управления Следственного комитета по Брянской области пострадало после уничтожения беспилотников над Брянском, сообщает пресс-служба горадминистрации в своем телеграм-канале в среду.

"Сегодня над Брянском было сбито 4 беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них в здании следственного управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силами ПВО в регионе были уничтожены 6 БПЛА. Пострадавших нет.

Александр Богомаз Брянск Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Лесной пожар в Геленджике не дошел до "Сафари-парка"

Лесной пожар в Геленджике не дошел до "Сафари-парка"
Военная операция на Украине

Над Орловской областью ночью ПВО сбила два беспилотника

Военная операция на Украине

Брянский губернатор сообщил о попытке БПЛА атаковать телебашню

Военная операция на Украине

Над Брянском ПВО сбили четвертый за сутки беспилотник

Аэропорт Пскова отменил 8 запланированных на среду рейсов

Беспилотник ВСУ попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Калужской области

Собянин сообщил о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе

Три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской и один - над Орловской областями

Московская международная книжная ярмарка открывается в "Экспоцентре"

Московская международная книжная ярмарка открывается в "Экспоцентре"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });