Стекла в здании СКР в Брянске выбиты при уничтожении беспилотника

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Здание управления Следственного комитета по Брянской области пострадало после уничтожения беспилотников над Брянском, сообщает пресс-служба горадминистрации в своем телеграм-канале в среду.

"Сегодня над Брянском было сбито 4 беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них в здании следственного управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силами ПВО в регионе были уничтожены 6 БПЛА. Пострадавших нет.