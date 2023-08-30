Брянский губернатор сообщил о попытке БПЛА атаковать телебашню

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе силы ПВО пресекли попытку двух беспилотников атаковать телевышку.

"Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", - написал он в Telegram.

На месте работают оперативные и экстренные службы

Ранее он сообщал о том, что в регионе за сутки были сбиты четыре беспилотника.