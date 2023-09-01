Что произошло за день: пятница, 1 сентября

Анонс встреч Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом, постановка "Сармата" на боевое дежурство, приговор бывшему топ-менеджеру "Рольфа"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин анонсировал свою скорую встречу с Си Цзиньпином. На открытом уроке "Разговор о важном" президент РФ заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы гуманитарного взаимодействия двух стран.

- Переговоры президентов РФ и Турции пройдут в Сочи 4 сентября, подтвердили в Кремле. Последний раз Путин и Эрдоган встречались почти год назад - 13 октября 2022 года в Астане.

- Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на марафоне "Поделись своим знанием".

- Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле, заявил на конференции ЦБ глава министерства Антон Силуанов. По его словам, министерство финансов - "за более жесткие меры в отношении контроля за потоками", а ЦБ "занял либеральную позицию".

- Депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия") попал в реанимацию в тяжелом состоянии после перенесенного ранее перитонита. Сокол был выдвинут кандидатом на пост главы Хакасии.

- Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии бывшего топ-менеджера "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей. Фигурант был взят под стражу в зале суда.

- Золотые медали будут выдавать выпускникам, набравшим не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 по одному из других предметов. Согласно проекту приказа, серебряные медали будут давать тем, кто наберет не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и по еще одному предмету.

- Генпрокуратура обязала КХЛ допустить вратаря ЦСКА Ивана Федотова до чемпионата. Ранее Международная федерация хоккея решила дисквалифицировать Федотова до 31 декабря 2023 года из-за того, что он подписал контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия".