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Книгоиздателям разрешили присоединиться к работе антипиратского меморандума

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Книжная индустрия и музыкальные сервисы смогут присоединиться к механизму меморандума о совместной борьбе с пиратством, заключенному в 2018 году между правообладателями и интернет-площадками, сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"На днях мы провели большое мероприятие с участием всех отраслевых организаций, где было принято решение в рамках саморегулирования, в рамках меморандума включить в него и представителей книжной индустрии, и представителей музыкальных сервисов. Это очень знаковое решение", - сказал он на отраслевой конференцию по проблемам книжного рынка "Книжный рынок России - 2023" в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки.

В 2018 году РКН стал площадкой, на которой был подписан меморандум.

"И с этого момента по текущий день на основе саморегулирования субъекты отрасли из поисковой выдачи удалили более 100 млн пиратских ссылок. Цифра впечатляющая", - сказал Субботин.

Сейчас время удаления ссылки на пиратский контент составляет 15-20 минут, сказано в презентации чиновника.

По его словам, это каждодневная, круглосуточная работа, которая ведется в автоматизированном режиме.

"Медиа-коммуникационный союз (МКС) сегодня выступает той площадкой, через которую это происходит. Настроены программные продукты, настроено взаимодействие с поисковыми системами, то есть разными субъектами отрасли", - сказал Субботин.

По его словам, РКН всегда поддерживал и являлся медиатором этой истории. "Здорово, когда отрасль сама для себя синхронизировпла позицию, что хорошо, а что плохо. Не сразу это случилось, это был достаточно долгий путь, но мы совместно его преодолели, нам удалось все стороны убедить в нужности (соглашения)", - сказал Субботин.

Ранее представители книжной индустрии жаловались на отказ подключить их к антипиратскому меморандуму.

Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group (теперь VK) и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом, был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны были исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ. Среди участников меморандума АО "Первый канал"; ФГУП "ВГТРК"; "СТС Медиа"; АО "Газпром-Медиа Холдинг; АО "Национальная Медиа Группа"; Ассоциация продюсеров кино и телевидения; Ассоциация "Интернет-видео".

В июне 2021 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на борьбу с распространением пиратского контента, в основу которого был положен опыт работы в рамках меморандума. Пока он не принят.

Поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум 1 ноября 2018 года, срок соглашения истекал 1 сентября 2019 года. Впоследствии он неоднократно продлевался.

Вадим Субботин Газпром-Медиа Роскомнадзор МКС Яндекс
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