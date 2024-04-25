Мантуров призвал распространить обратный инжиниринг на все отрасли

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Практика обратного инжиниринга, позволяющая продлевать использование иностранного оборудования и создавать его аналоги, должна быть распространена на все отрасли промышленности, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Нам нельзя повторять практику, когда целые сектора экономики покупали импортную продукцию, зачастую привлекая иностранных лицензиаров. Такой подход оставил нам в наследство большой парк зарубежного оборудования. Рациональным будет продлить его жизненный цикл. Но для этого необходимо развивать обратный инжиниринг в целях воспроизводства компонентов и запасных частей", - сказал он.

Замглавы правительства отметил, что сейчас такая практика уже реализуется в нефтегазовом машиностроении, нефтегазохимии, лесной промышленности за счет открытия специализированных центров.

"Нужно её распространить на все основные базовые индустрии, формировать ГЧП (государственно-частное партнерство - ИФ) для развития ключевых отраслевых проектных институтов. Тем самым, помимо прочего, мы сможем взрастить пул своих EPC-подрядчиков", - считает Мантуров.

Он также призвал бизнес формировать стабильный, долгосрочный заказ на разрабатываемую новую продукцию. В частности вице-премьер упомянул нацпроекты по станкостроению, мало- и среднетоннажной химии. "По двум нашим новым нацпроектам преждевременно называть конкретные объемы бюджетного финансирования, но это точно будут сотни миллиардов рублей", - сообщил чиновник.