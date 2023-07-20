Суд утвердил мировое соглашение "ГАЗа" и VW о расторжении договора о промсборке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение по делу, в рамках которого "Горьковский автозавод" ("ГАЗ") требовал признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке легковых автомобилей в Нижнем Новгороде с немецким автоконцерном Volkswagen.

"Прекратить производство по делу, утвердить мировое соглашение", - сказано в определении суда в картотеке арбитражных дел.

Решение принято в ходе предварительного заседания, которое проходило в закрытом режиме 20 июля. Материалы с подробностями опубликованы не были.

"ГАЗа" подал этот иск к VW в середине марта. Истец требовал признать недействительным расторжение упомянутого соглашения (произошло в августе 2022 года), а также взыскать с ответчика 15,6 млрд рублей - в такую сумму он оценил ущерб в связи с расторжением.

Российское представительство VW в марте заявляло, что судебные претензии "Горьковского автозавода" вызвали у компании удивление. В представительстве подчеркивали, что соглашение о контрактной сборке было расторгнуто по итогам "всесторонних и глубоко содержательных переговоров" на обоюдных и взаимовыгодных условиях.

В мае суд выделил в отдельное дело требование "ГАЗа" о взыскании с VW 15,6 млрд рублей и приостановил производство по нему. Дело слушалось также в закрытом режиме.

До марта 2022 года на площадке "Горьковского автозавода" собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.