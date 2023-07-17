VW не признает претензии "ГАЗа" об упущенной выгоде и ущербе по иску на 28,4 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen не признает обоснованность претензий "Горьковского автозавода" ("ГАЗ") об упущенной выгоде и ущербе в рамках иска последнего на 28,4 млрд рублей: компания считает, что договор между сторонами не влечет обязательства поставки двигателей.

Такую позицию представитель VW высказал 17 июля в Арбитражном суде Нижегородской области, передал корреспондент "Интерфакса". Ответчик сказал суду, что договор носит рамочный характер, так как в нем нет существенного условия - объема поставки. Обязательства истца в связи с этим возникали только по поставкам согласованных партий двигателей. Суммарно в 2021 году VW поставил 768 моторов, что подтверждено истцом.

"После этого никаких заказов не было. Ответчик не расторгал договор в одностороннем порядке. Никакие убытки, тем более упущенная выгода, взыскиваться не могут", - сказал представитель VW.

Представитель истца на момент заседания не успел ознакомиться с отзывом VW на иск, суд отложил рассмотрение дела на 4 октября.

Компенсация упущенной выгоды из-за отказа VW поставлять "ГАЗу" двигатели для автомобилей стало одним из требований в рамках иска "ГАЗа". Также "ГАЗ" взыскивает ущерб, полученный в связи с инвестированием в производство в рамках сотрудничества с VW.

В августе 2022 года "ГАЗ" и VW расторгли соглашение о контрактной сборке, VW выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. На "ГАЗе" тогда заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Однако весной 2023 года "ГАЗ" подал иск к VW о взыскании 15,6 млрд рублей убытков, а затем второй иск - уже на 28,4 млрд рублей. В первом "ГАЗ" просит взыскать ущерб, который, как считают на предприятии, был ему причинен в связи с расторжением соглашения с VW о контрактной сборке легковых автомобилей в Нижнем Новгороде. Значительная часть требований во втором иске - компенсация упущенной выгоды.

Суд выделил в отдельное производство требование о взыскании убытка из первого иска, в котором истец просит суд также признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей на площадке "ГАЗа". Рассмотрение требования о взыскании убытков при этом приостановлено, в настоящее время суд оценивает лишь правомерность расторжения соглашения между спорящими сторонами. Дело слушается в закрытом режиме.

В обеспечение своих исковых требований "ГАЗ" просил суд арестовать имущество VW в России - завод в Калужской области и оборудование, доли в российских дочерних и подконтрольных обществах - и ненадолго добился этого. Однако затем эти ограничения были сняты судом.

Российское представительство VW в марте заявляло, что судебные претензии "Горьковского автозавода" вызвали у компании удивление. В представительстве VW подчеркивали, что соглашение о контрактной сборке было расторгнуто сторонами в 2022 году по итогам "всесторонних и глубоко содержательных переговоров", на обоюдно выгодных условиях.

До марта 2022 года на площадке "Горьковского автозавода" собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Volkswagen владел заводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге (производственная мощность - 225 тысяч автомобилей в год). В мае дилерский холдинг "Авилон" выкупил российские активы VW, покупателем выступило ООО "Арт-Финанс" (владельцем 100% его долей является президент группы "Авилон" Андрей Павлович, указано в ЕГРЮЛ). Сумма сделки не раскрывалась.