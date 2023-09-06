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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Дело о гибели 51 человека на шахте "Листвяжная" в Кузбассе поступило в суд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о гибели 51 человека на кузбасской шахте "Листвяжная" поступило в Центральный районный суд города Кемерово, сообщает в среду пресс-служба суда.

"В Центральный районный суд города Кемерово поступило уголовное дело по обвинению Михаила Федяева, Геннадия Алексеева и Антона Якутова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

В отношении Алексеева и Якутова ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой продлен до 25 сентября 2023 года. Федяев находится под подпиской о невыезде.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

15 декабря 2021 года стало известно о задержании президента холдинга СДС Федяева, гендиректора холдинга Алексеева, технического директора Якутова и главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова. В зависимости от роли каждого им было предъявлено обвинение по ч.3 ст.217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь".

Кемерово Листвяжная Кемеровская область
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