Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО

Основной собственник шахты Михаил Федяев в зале Центрального районного суда. Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Основного собственника шахты "Листвяжная" (Белово) в Кузбассе, председателя совета директоров АО "ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева выпустили из СИЗО, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Да, из СИЗО его освободили", - сказал собеседник агентства, отметив, "что под каким он находится сейчас статусом неизвестно".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Федяеву инкриминируют ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Свою вину при предъявлении обвинения Федяев не признал.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.