Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Основного собственника шахты "Листвяжная" (Белово) в Кузбассе, председателя совета директоров АО "ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева выпустили из СИЗО, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.
"Да, из СИЗО его освободили", - сказал собеседник агентства, отметив, "что под каким он находится сейчас статусом неизвестно".
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Федяеву инкриминируют ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Свою вину при предъявлении обвинения Федяев не признал.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.
"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Угля" принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.
ХК "Сибирский деловой союз" - многоотраслевой холдинг, объединяющий, в том числе, угледобывающие ("СДС-Уголь") и химические предприятия, машиностроительные и сельскохозяйственные активы, предприятия строительного комплекса. Согласно отчетности за 2019 год, 95% компании принадлежит Федяеву. Еще 5% владеет юрлицо, название которого не раскрывается.