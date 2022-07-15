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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО

Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО
Основной собственник шахты Михаил Федяев в зале Центрального районного суда.
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Основного собственника шахты "Листвяжная" (Белово) в Кузбассе, председателя совета директоров АО "ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева выпустили из СИЗО, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Да, из СИЗО его освободили", - сказал собеседник агентства, отметив, "что под каким он находится сейчас статусом неизвестно".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Федяеву инкриминируют ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Свою вину при предъявлении обвинения Федяев не признал.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Угля" принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

ХК "Сибирский деловой союз" - многоотраслевой холдинг, объединяющий, в том числе, угледобывающие ("СДС-Уголь") и химические предприятия, машиностроительные и сельскохозяйственные активы, предприятия строительного комплекса. Согласно отчетности за 2019 год, 95% компании принадлежит Федяеву. Еще 5% владеет юрлицо, название которого не раскрывается.

Кемеровская область Кузбасс Листвяжная
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