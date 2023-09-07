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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Кремль осудил идею Блинкена направить изъятые активы России на нужды ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле негативно относятся к идее госсекретаря США Энтони Блинкена направить изъятые российские активы на нужды бойцов ВСУ и напоминают, что подобные действия могут привести к судебным разбирательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Восприняли абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировками, арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее высказывание Блинкена.

"Безусловно, какие-либо утверждения, что им удалось найти юридические основания для продолжения этого беззакония, являются юридическим нонсенсом. Они в дальнейшем так или иначе приведут к судебным разбирательствам. Ни один из случаев подобного незаконного удержания не будет оставлен без внимания", - добавил он.

По словам Пескова, "каждый случай персонален и имеет свои особенности". "Нужно разбираться в деталях каждого случая. Но все это станет последствиями достаточно серьезных судебных разбирательств. Просто так это оставлено не будет", - заявил представитель Кремля.

"В некоторых случаях судебные разбирательства относительно удерживаемых денежных средств и других активов уже ведутся. Некоторые наши предприниматели уже достигли успеха в разных европейских странах, в том числе в обжаловании незаконных действий следственного характера, в их адрес проведения незаконных обысков", - рассказал он.

По его словам, "в некоторых странах эти действия в отношении наших предпринимателей уже были признаны незаконными самими европейскими судами".

"Эта работа по линии наших бизнесменов и по линии государства будет продолжаться", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на "вопиющий факт", что и российское государство, и российские предприниматели лишаются права отстаивать свои интересы в зарубежных судах.

"Это, конечно, противоречит вообще всему, что можно только представить с точки зрения международного и национального права этих государств, но, как только такая возможность будет представляться, мы, разумеется, будем отстаивать наши права", - сказал он Песков.

Дмитрий Песков Энтони Блинкен США Украина
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