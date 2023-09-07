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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Власти Волгоградской области сообщили о перехвате беспилотника

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в четверг сообщил о перехвате беспилотного летательного аппарата на территории региона.

"Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводятся слова Бочарова в официальном телеграм-канале администрации региона.

Ранее местные СМИ сообщали, что в поселке Котлубань Городищенского района упал БПЛА, задев молниеотвод.

Как сообщалось, в Волгоградской области с 28 декабря прошлого года губернатор запретил использовать беспилотники.

Андрей Бочаров Волгоградская область
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