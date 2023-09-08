Студента арестовали в Новосибирске по делу о поджоге релейного шкафа

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия об аресте 17-летнего студента колледжа, обвиняемого в поджоге, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"25 августа (...) нанес удары по релейному шкафу (в результате вывел из строя) на перегоне между железнодорожными станциями "Новосибирск-Западный" и "Обь". 26 августа на этом же перегоне был совершен поджег другого релейного шкафа. 6 сентября 17-летнего студента новосибирского колледжа задержали", - говорится в сообщении.

По данным Ленинского районного суда Новосибирска, студента арестовали до 6 ноября 2023 года.