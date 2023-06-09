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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Задержан подозреваемый в поджоге релейных шкафов в Челябинской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Челябинской области задержали подозреваемого в причастности к совершенной на этой неделе диверсии на объектах Южно-Уральской железной дороги, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах в пятницу.

"Задержали 29-летнего жителя Башкирии, он подозревается в диверсии на объектах транспортной инфраструктуры, является сторонником украинских националистов. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям", - сказал собеседник агентства.

Он стал фигурантом уголовного дела о диверсии, дело расследуют в областном управлении ФСБ. Меру пресечения задержанному еще не выбрали.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления ФСБ России "Интерфаксу" подтвердили, что подозреваемый задержан.

7 июня пресс-служба ЮУЖД сообщала, что днем ранее загорелись несколько релейных шкафов на перегоне Сыростан-Хребет железной дороги из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, с начала года в Челябинской области задержано уже 11 человек, подозреваемых в подобных преступлениях.

"Известно о шести случаях диверсии на объектах инфраструктуры, все подозреваемые были оперативно установлены и задержаны. Чаще всего украинские спецслужбы для организации диверсий и разведки используют молодежь. В июне в Магнитогорске сотрудники УФСБ задержали подозреваемых в поджогах молодого рабочего одного из предприятий, в Аше - 17-летнего учащегося", - сказал собеседник агентства.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на террористический акт) и ст. 281 УК (диверсия).

По данным составам предусмотрено наказание от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в начале января сотрудники УФСБ России задержали троих жителей Челябинской области при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте происшествия были изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон, горелка и другие предметы.

Также в мае правоохранители задержали троих мужчин в Магнитогорске "при попытке устроить диверсию на объекте железной дороги в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение".

Все задержанные решением суда арестованы.

Кроме того, в апреле 2023 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Алексея Нуриева и Романа Насрыева за попытку поджога военно-учетного стола в здании администрации города Бакал (Челябинская область).

ФСБ Челябинская область ЮУЖД
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