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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ

Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США введут санкционные ограничения в отношении международных наблюдателей за процессом выборов на новых российских территориях.

"Мы напоминаем любым лицам, которые могут поддержать (...) выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям", - говорится в распространенном американским госдепом заявлении дипломата.

Он отметил, что "Соединенные Штаты никогда не признают" результаты этих выборов.

Энтони Блинкен США РФ
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