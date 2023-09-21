Гайсин оспорил взыскание в казну акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Предприниматель и бывший депутат Госдумы Малик Гайсин подал апелляцию на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о взыскании в казну государства акций ОАО "Уралбиофарм" и банка "Вятич", сообщили "Интерфаксу" в суде.

Гайсин обжалует решение полностью. На сайте Ленинского райсуда указано, что жалоба поступила 20 сентября.

14 августа Ленинский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич".

Генпрокуратура установила, что Гайсин в период осуществления полномочий депутата Госдумы с 1995-го по 1999 год в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством. "Он лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны - ОАО "Уралбиофарм", незаконно участвовал в ее хозяйственно-финансовой деятельности", - отмечало надзорное ведомство.

"Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов", - сообщала прокуратура. В частности, по данным ведомства, Гайсин стал монопольным владельцем "Уралбиофарма", увеличив долю своего бенефициарного участия до 99,995%, а с целью сокрытия сведений об этом от контролирующих органов он "передал ценные бумаги подконтрольных хозяйствующих субъектов аффилированному с ним номинальному держателю - коммерческому банку "Вятич", который также скрытно приобрел, являясь членом комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету, налогам, банкам и финансам".

Одновременно, по данным надзорного ведомства, Гайсин учредил ООО "Вагран" и ООО "Актай-М" "для осуществления предпринимательской деятельности и выполнения роли номинальных держателей акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление Гайсина".

Согласно информации на сайте Ленинского райсуда Екатеринбурга, ответчиками по делу являются еще четыре физических лица (Айдан Гайсина, Одис Гайсин, Роза Голубева, Гульсина Муллахметова) и три юрлица ("Актай-М", "Вагран", "Корона Тэхет").

По данным ЕГРЮЛ, Айдан Гайсина владеет 96,75%-й долей в уставном капитале ООО "Актай-М", Голубева - 0,4%, Муллахметова - 2,85%. Малик Гайсин также является генеральным директором ООО "Вагран" и контролирует 95% его уставного капитала, по 2,5% - у Голубевой и Одис Гайсина. Кроме того, Малик Гайсин возглавляет "Корону Тэхет", в ней ему принадлежит 99,9%.

ОАО "Уралбиофарм", как сказано на его сайте, является старейшим на Урале производителем лекарственных препаратов и БАДов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 2 млрд таблеток и 20 млн капсул в год. В продуктовый портфель входят препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе жизненно необходимые, и некоторые бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний. Компания информацию об акционерах не раскрывает. Выручка ОАО по итогам 2022 года составила 1,28 млрд рублей, чистая прибыль - 105,8 млн рублей.

Банк "Вятич" по итогам первого полугодия 2023 года занял 298-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".