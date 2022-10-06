Напавший на ижевскую школу в 2008 году ранил ножом двух прохожих

Тогда суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Артем Казанцев, которого подозревают в убийстве 17 человек в школе № 88 в Ижевске, привлекался в суду после нападения с ножом на двух человек на улицах в 2008 год, но тогда был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в Верховном суде Удмуртской Республики.

По его словам, Казанцева обвиняли в том, что он днем 7 декабря 2008 года в центре Ижевска из хулиганства ударил ножом незнакомого ему подростка, а через 20 минут после этого напал на женщину. Подростку он нанес удар в спину, женщине - в спину и плечо, причинив легкий вред здоровью. Дело рассматривал мировой судья в 2009 году.

"Судебно-психиатрической экспертизой установлено, что подсудимый в момент совершения преступлений (...) обнаруживал хроническое психическое расстройство, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, то есть находился в состоянии невменяемости", - сказал собеседник агентства.

Поэтому суд счел, что Казанцев не подлежал уголовной ответственности. Поскольку он совершил преступление небольшой тяжести, в мае 2009 года суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского характера.

"При пересмотре принятого постановления апелляционная и кассационная инстанции пришли к выводу о соблюдении мировым судьей всех предусмотренных законом условий с учетом обстоятельств дела и оставили его без изменения", - добавил представитель Верховного суда Удмуртии.

Он отметил, что в 2014 году в законодательство были внесены изменения, исключающие такую норму: "Начиная с 2014 года суды при вынесении решения о прекращении уголовного дела в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние в состоянии невменяемости и представляющего опасность для себя и окружающих, применяют к нему принудительные меры медицинского характера".

34-летний Казанцев 26 сентября устроил стрельбу в школе, в которой сам когда-то учился. Были убиты 11 детей и шесть взрослых, еще 24 человека были ранены. Казанцева нашли мертвым полицейские.

После случившегося министр просвещения Сергей Кравцов заявил журналистам, что Казанцев "состоял на учете, страдал шизофренией". Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, в свою очередь, сказала, что у Казанцева не только был диагноз "шизофрения", но его и не направляли на принудительное решение после "двух агрессивных прецедентов", не уточнив, что это были за случаи проявления агрессии.