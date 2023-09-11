Минэкономразвития запустит платежную карту для интуристов к началу IV квартала

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает запустить платежную карту для иностранных туристов, чтобы решить проблему платежей в России в условиях ухода международных платежных систем, в третьем - начале четвертого квартала 2023 года, сообщил на сессии ВЭФ глава ведомства Максим Решетников.

"И второй блок вопросов касается платежей. Учитывая, что возможности международных платежных систем в стране ограничены, но работают UnionPay, китайские системы, и у нас 100 тысяч точек приема этих карт. Одновременно мы реализуем карту туриста, когда можно будет открыть за рубежом счет в нашем банке, будет эмитирована виртуальная карта, и по приезду использовать ее в виртуальном режиме либо физически получить. Рассчитываем в третьем, может быть начале четвертого квартала эту тему запустить", - сказал министр.

Госдума приняла соответствующий закон в весеннюю сессию.

Еще одним направлением работы по увеличению въездного турпотока из зарубежных стран Решетников назвал развитие авиасообщения.

"Мы предпринимаем усилия по выкупу судов, чтобы они были свободны для применения, от вопросов, связанных с двойной регистрацией. И конечно они будут использованы на приоритетных направлениях, чтобы как можно больше туристов сюда прилетало, и наши граждане тоже имели возможность отдохнуть, потому что всегда должна быть конкуренция. Только в конкуренции развивается бизнес. Это должна быть и межрегиональная конкуренция, и конкуренция стран за туриста, но мы уверены в уникальных возможностях нашей страны и готовы активно приглашать сюда гостей", - сказал он.