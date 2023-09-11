Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования оценена в 88%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На федеральной платформе онлайн-голосования на прошедших выборах проголосовали более 1 072 000 избирателей, явка составила 88%, сообщили в Минцифры.

Федеральная платформа ДЭГ использовалась в 24 регионах, Москва голосовала на региональной платформе mos.ru.

По данным Минцифры, среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование: 68% - женщины, 32% - мужчины, средний возраст избирателя - 35-50 лет (44% от всех заявлений).

Топ регионов по активности голосования выглядит так: Московская область, Нижегородская область, Алтайский край, Свердловская область, Новосибирская область.

На выборах-2023 избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии активно пользовались сервисами "Госуслуг": 1,21 млн пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ, 274 тысячи пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса "Мобильный избиратель", 6,5 тысячи пользователей подали заявление для голосования на дому, 9,5 тысячи пользователей проставили подписи в поддержку кандидатов, 109 тысяч раз партии и кандидаты воспользовались сервисами для них - получали информацию о выборах, собирали подписи в поддержку выдвижения, размещали фотографии и эмблемы, 836 тысяч личных кабинетов создали члены избирательных комиссий.

Минцифры ДЭГ Московская область Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября

Минэкономразвития запустит платежную карту для интуристов к началу IV квартала

"Дальневосточную ипотеку" предложили распространить на сотрудников ОПК

"Дальневосточную ипотеку" предложили распространить на сотрудников ОПК

РФ предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну и еще двум странам

Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке со дня на день

В ЦБ выступили против спешки в обсуждении механизма обмена активами

В кабине упавшего в озеро в Вологодской области вертолета найден погибший

Нападения в школах и вузах

В Ростовской области подросток напал с ножом на людей в школе

Белгородский губернатор сообщил о двух сбитых БПЛА над территорией региона

Минпромторг не видит причин для подорожания алюминиевых банок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });