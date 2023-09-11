Явка на федеральной платформе онлайн-голосования оценена в 88%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На федеральной платформе онлайн-голосования на прошедших выборах проголосовали более 1 072 000 избирателей, явка составила 88%, сообщили в Минцифры.

Федеральная платформа ДЭГ использовалась в 24 регионах, Москва голосовала на региональной платформе mos.ru.

По данным Минцифры, среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование: 68% - женщины, 32% - мужчины, средний возраст избирателя - 35-50 лет (44% от всех заявлений).

Топ регионов по активности голосования выглядит так: Московская область, Нижегородская область, Алтайский край, Свердловская область, Новосибирская область.

На выборах-2023 избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии активно пользовались сервисами "Госуслуг": 1,21 млн пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ, 274 тысячи пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса "Мобильный избиратель", 6,5 тысячи пользователей подали заявление для голосования на дому, 9,5 тысячи пользователей проставили подписи в поддержку кандидатов, 109 тысяч раз партии и кандидаты воспользовались сервисами для них - получали информацию о выборах, собирали подписи в поддержку выдвижения, размещали фотографии и эмблемы, 836 тысяч личных кабинетов создали члены избирательных комиссий.