Памфилова сообщила, что ключи расшифровки итогов онлайн-голосования собраны

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Голосование на выборах во всех регионах завершено, прошла процедура сборки всех пяти ключей для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сейчас уже везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

В период с 8 по 10 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня. Проводилось более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре приняли участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе.

7 сентября прошла процедура разделения ключа расшифрования для проведения электронного голосования на выборах.

Как сообщил глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов, ключ расшифрования для онлайн-голосования был разделен на семь частей - пять из этих частей получают представители парламентских политических партий, одна часть остается в ведении ТИК ДЭГ, еще одну часть передадут ЦИК России.